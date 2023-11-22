«Несчастный человек»: подруга Пугачевой раскрыла болезнь певицы

Портниха Аллы Пугачевой рассказала о состоянии здоровья Примадонны. В разговоре с Kp.ru Любовь Аксенова призналась, что многолетняя работа негативно отразилась на физическом состоянии певицы, у нее действительно есть проблемы.

Напомним, что артистка переехала с мужем и детьми на Кипр. 74-летняя звезда редко дает комментарии и не рассказывает о том, что происходит в ее жизни. Бывшая портниха Пугачевой заявила, что артистка много лет трудилась на сцене и получила проблемы со здоровьем.

«Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло», – рассказала Аксенова.

Женщина пояснила, что у Аллы Борисовны очень долго болела левая нога. Перед выступлениями ей приходилось разуваться и ходить босиком, но она и этого делала с трудом. Любовь умолчала о причинах недуга, и неизвестно, избавилась ли Пугачева от него.

«Мне было больно наблюдать за этим», – добавила портниха.

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