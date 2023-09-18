Несчастье дочери сильно подкосило жену Хазанова

12 сентября жене художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова исполнилось 75 лет. В честь праздничного события дочь супругов Алиса Хазанова опубликовала в соцсетях снимок с матерью. Некоторые заметили, как Злата Иосифовна резко постарела после очередного развода дочери.

Хазановы счастливы в браке почти 53 года. В последнее время Злата Эльбаум пропадает в роскошных апартаментах в Израиле и Латвии. Ее дочь Алиса не отстает и тоже редко появляется в России. При этом недавно стало известно о ее разводе с Дмитрием Шохиным. Как передают инсайдеры, сын 71-летнего политика сейчас находится в Лондоне, а его новая подруга родила ребенка.

Однако это далеко не первая неудача в личной жизни Алисы Хазановой. Помимо отношений с Шохиным, девушка была замужем два раза: за сыном писателя Евгения Сидорова Дмитрием и швейцарским финансистом Давидом Бауманом. От второго мужа у Алисы есть две дочки Мина и Эфа.

Проблемы в отношениях Алисы с противоположным полом не могли не отразиться на лице Златы Иосифовны. Кроме того, супруга юмориста больше не закрашивает седину, что выдает ее возраст.

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