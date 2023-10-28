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06:00, 28 октября 2023
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Непростой фигурант: Авраам Руссо отреагировал на арест нового обвиняемого в его похищении

Непростой фигурант: Авраам Руссо отреагировал на арест нового обвиняемого в его похищении

© Freepik.com

Накануне в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в похищении и попытке убийства популярного певца Авраама Руссо. Артист прокомментировал задержание нового фигуранта дела.

Руссо пояснил, что первое дело произошло в 2004 году — тогда певца похитили и избили. Спустя два года автомобиль артиста расстреляли из автомата. Его охранник был убит, а сам Руссо получил ранения бедра и голени, но он смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

Артист пояснил, что делом активно занимаются органы СК.

«Очень много сюрпризов. Могут появиться имена неожиданные для многих. Могут появиться имена довольно известные. Я не владею полной информацией, только частицами мелкими. Никто не делится со мной, никто передо мной не оправдывается. Органы свое дело делают. Следствие любит тишину. Мы все это знаем. И в тишине никто ничего не знает», — рассказал он в интервью Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что некоторые фигуранты дела умерли. В том числе исполнитель заказа. Были арестованы два или три человека. Теперь дело продвигается к главному заказчику, отметил Руссо.

Ранее мы писали, что певца Руссо могут отправить на исправительные работы.

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