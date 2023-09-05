Неприступная Эмилия Спивак раскрыла имя мужчины, который смог ее покорить

41-летняя Эмилия Спивак призналась, что ей сильно везет на мужчин в кадре, а актера Антона Хабарова она назвала «партнером мечты».

Звезда сериала «Тайны следствия» уже была замужем за бывшим однокурсником Эрнестом Тимерхановым. С ним она прожила несколько лет, а потом пара решила развестись.

Актриса предпочитает не распространяться о подробностях личной жизни и сейчас особый акцент ставит именно на карьере. Однако в недавней беседе с журналистами Эмилия Спивак подчеркнула, что все же обращает внимание на мужчин, в том числе на работе. Например, Антона Хабарова девушка считает идеальным партнером.

«Он мой самый любимый... В адрес Антона я могу произнести кучу эпитетов: это тонкий, умный, остроумный, внимательный, воспитанный, тактичный человек», – отметила она.

Примечательно, что Спивак и Хабаров не раз играли влюбленных в разных спектаклях и кинокартинах.

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