НАШ ШОУБИЗ
20:00, 20 октября 2023
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«Непокорно обнажена»: Ефремов перестал скрывать американскую жену

«Непокорно обнажена»: Ефремов перестал скрывать американскую жену

© freepik

35-летний актер Никита Ефремов съехался с художницей Ольгой Шурыгиной. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Никита не любит афишировать личную жизнь, однако летом 2023 года он представил публике новую возлюбленную. Избранницей актера стала Ольга Шурыгина. В беседе с журналистами Ефремов признался, что не представляет свой день без любимой. Как выяснилось, отношения пары развиваются стремительно. По данным источника, художница переехала в дом Никиты.

«Когда переехала в новый дом, сразу пришел образ американской жены. Она непокорно обнажена до розовой кожи, с утра она в любимом мейке из цветов сада», — высказалась Ольга.

Ранее мы писали о том, что находящийся в колонии Михаил Ефремов заплатил за освобождение. Подробности смотрите в этой статье.

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