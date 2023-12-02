«Ненавижу!»: Влад Топалов рассказал о непростом периоде в отношениях с Тодоренко
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Влад Топалов откровенно заговорил о начале отношений с будущей женой. Артист признался, что ему было нелегко, когда он только съехался со знаменитой телеведущей Региной Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Так, Влад впервые узнал, что у его возлюбленной есть одна необычная традиция.
«Регина Петровна сказала, что у нее есть какой-то ритуал, который нужно сделать в Новый год. А я ненавижу ни ритуалы, ни Новый год», – заявил он.
Девушка попросила избранника положить в доме пять предметов, которые он хотел бы взять с собой в следующий год. Несмотря на принципы, Влад все же переборол себя и выполнил все, что сказала ему будущая жена.
Топалов добавил, что в начале семейной жизни с Тодоренко он находился на стадии слома. Однако вскоре известный исполнитель понял, что Регина не сломала его, а «пересобирала по кусочкам».
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