«Ненавижу!»: Влад Топалов рассказал о непростом периоде в отношениях с Тодоренко

Влад Топалов откровенно заговорил о начале отношений с будущей женой. Артист признался, что ему было нелегко, когда он только съехался со знаменитой телеведущей Региной Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, Влад впервые узнал, что у его возлюбленной есть одна необычная традиция.

«Регина Петровна сказала, что у нее есть какой-то ритуал, который нужно сделать в Новый год. А я ненавижу ни ритуалы, ни Новый год», – заявил он.

Девушка попросила избранника положить в доме пять предметов, которые он хотел бы взять с собой в следующий год. Несмотря на принципы, Влад все же переборол себя и выполнил все, что сказала ему будущая жена.

Топалов добавил, что в начале семейной жизни с Тодоренко он находился на стадии слома. Однако вскоре известный исполнитель понял, что Регина не сломала его, а «пересобирала по кусочкам».

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