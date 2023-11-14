«Нельзя так себя распускать»: Маша Распутина обратилась к Григорию Лепсу

Певица Маша Распутина раскритиковала коллегу по сцене Григория Лепса, признавшегося в наличии внебрачного сына. Артистка заявила, что совершенно не удивлена этому и не исключила, что у Лепса могут быть еще дети, рожденные вне брака.

«Столько гастролировал за всю жизнь. Ого-го! Пол страны внебрачных», — пошутила звезда в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

При этом Распутина заявила, что не стоит «так себя распускать» и на месте артиста обязательно познакомилась бы со своим ребенком.

Осенью 2023 года Лепс сообщил о наличии внебрачного сына. По словам певца, его наследник уже взрослый и имеет свою семью. Также он уточнил, что не общается с сыном и даже не планирует.

Ранее мы писали, что 54-летняя Эвелина Бледанс готова родить от певца Григория Лепса. По словам телеведущей, экс-возлюбленная Лепса — счастливая женщина, поскольку на ее месте хотела бы оказаться каждая. По мнению Эвелины, любая россиянка «мечтает иметь ребенка» от Лепса, в том числе и она.