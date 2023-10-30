НАШ ШОУБИЗ
10:00, 30 октября 2023
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«Неловко»: состоящая в браке Кудрявцева рассекретила влиятельного ухажера

«Неловко»: состоящая в браке Кудрявцева рассекретила влиятельного ухажера

© Из профиля Instagram* Кудрявцевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Лера Кудрявцева сообщила, что сын президента Казахстана подарил ей автомобиль. Телеведущая поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Несколько лет назад знаменитость вела в Казахстане корпоратив. Мероприятие было организовано сыном президента страны. После того, как Лера вернулась в Россию, она получила в подарок дорогой автомобиль. По словам Кудрявцевой, ей было «неловко» от оказанного внимания.

«Это был первый раз в моей жизни, когда мне подарили такой дорогой, роскошный подарок», — сообщила телеведущая.

Как выяснилось, Лера избавилась от машины, продав ее. Однако теперь знаменитость жалеет о содеянном.

Ранее мы писали о том, что Кудрявцева в очередной раз подставила известную актрису. Подробности смотрите в этой статье.

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