«Неловко»: состоящая в браке Кудрявцева рассекретила влиятельного ухажера
© Из профиля Instagram* Кудрявцевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Лера Кудрявцева сообщила, что сын президента Казахстана подарил ей автомобиль. Телеведущая поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».
Несколько лет назад знаменитость вела в Казахстане корпоратив. Мероприятие было организовано сыном президента страны. После того, как Лера вернулась в Россию, она получила в подарок дорогой автомобиль. По словам Кудрявцевой, ей было «неловко» от оказанного внимания.
«Это был первый раз в моей жизни, когда мне подарили такой дорогой, роскошный подарок», — сообщила телеведущая.
Как выяснилось, Лера избавилась от машины, продав ее. Однако теперь знаменитость жалеет о содеянном.
Ранее мы писали о том, что Кудрявцева в очередной раз подставила известную актрису. Подробности смотрите в этой статье.