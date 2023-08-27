Неизлечимо больной Никита Пресняков совсем отощал: что происходит с внуком Пугачевой

Музыкант Никита Пресняков – активный пользователь социальных сетей. Он часто делится с поклонниками всем, что происходит в его жизни. Однако последняя публикация певца заставила фанатов заволноваться. Дело в том, что внук Аллы Пугачевой предстал слишком худым, хотя раньше все было не так критично.

В новом видео, что показал Никита подписчикам, он продемонстрировал часть своей спортивной тренировки. Для нее он надел спортивные шорты и майку, и благодаря этому пользователям удалось рассмотреть его истощенное тело. За здоровье Преснякова фанаты сильно переживают еще и потому, что два года назад у него обнаружили неизлечимую болезнь – полипы в желчном пузыре. Из-за этого диагноза певец пересмотрел свой рацион и стал вести здоровый образ жизни. Правда, многие поклонники считают, что музыкант уж слишком сильно себя ограничивает в питании.

Впрочем, сильная худоба не влияет на силу Никиты. В ролике он показал, что с легкостью может встать на руки и продержаться в этом положении несколько секунд. Отметим, что это упражнение требует от человека хорошей физической подготовки.

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