«Неимоверно люблю»: Кристина Асмус рассказала о чувствах к известному режиссеру

Уехавшая из России в Венгрию Актриса Кристина Асмус поздравила режиссера и коллегу Олега Меньшикова с 63-летием и призналась ему в любви.

«12 лет бок о бок. Неимоверно люблю! С днем рождения!» — приводит слова артистки The Voice.

В своем поздравлении Асмус назвала Меньшикова боссом, другом, учителем, идеологом, капитаном и даже подельником и крашем.

Звезда комедии «Хочу замуж» также опубликовала в соцсети серию фотографий с режиссером. При этом на одном из снимков подписчики увидели бывшего мужа актрисы Гарика Харламова. Брак артистки распался в 2020 году, однако экс-супруги долгое время продолжали жить в одном доме вместе с совместной дочерью и мамой Харламова.

В настоящее время Асмус находится в Будапеште, где совмещает съемки с отдыхом и прогулками по городу.

Ранее мы писали, что Кристина вместе с дочерью съехала от бывшего мужа в свою квартиру и похвасталась перед подписчиками в соцсети новой недвижимостью. Апартаменты выдержаны в светлых бежевых тонах с акцентными темно-коричневыми шторами и шкафами.