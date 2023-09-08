Не зря потратил миллионы: Костомарову сообщили об исполнении его мечты

Фигурист Роман Костомаров, еще несколько месяцев назад находившийся при смерти, сейчас активно проходит реабилитацию и радует поклонников своими успехами. Спортсмен уже умело ходит на протезах и даже появляется на льду. Правда, пока не на коньках. Когда сбудется это желание чемпиона, никто не говорит. Зато известно, в какие сроки исполнится другая его заветная мечта.

Недавно Роман приобрел автомобиль за пять миллионов рублей, который отдал на пользование своей супруге Оксане Домниной. Сам же Костомаров пока за руль сесть не может. Однако, как сообщил врач-травматолог Тимур Гришин, это уже не за горами. Дело в том, что даже люди на протезах уже давно могут спокойно водить машину. Так что фигуристу нужно лишь немного подождать.

«Никаких проблем для освоения автомобиля нет. Буквально месяцы. Поймает педаль и научится на нее давить с помощью коленки. Ограничений в этом плане нет», - поделился эксперт.

Ранее Роман Костомаров вместе с супругой вышел на лед после ампутации стоп и кистей.

Источник: BLITZ+