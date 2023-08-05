«Не знал, что ему делать»: муж Натали странно вел себя перед смертью

Муж певицы Натали Александр Рудин странно вел себя перед смертью. Но на поведение мужчины, страдающего постковидной депрессией, не обратили внимание ни дети, ни сама жена.

Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие особенности поведения и симптомы могли указывать на то, что с психикой не все в порядке.

Причины постковидного синдрома разные: сосудистые нарушения в мозге, нехватка его питания. Однако все патологии нервной системы можно компенсировать, уверяет терапевт.

«Нужно лишь вовремя обратиться к неврологу, терапевту», - говорит медик.

Лапа перечислила признаки, по которым можно выявить проблему.

«Человек замыкается в себе, не хочет разговаривать, ему кажется, что у него ничего не получается. Он просто сидит и не знает, что ему делать», - сказал врач.

Ранее мы писали, как вела себя Натали на похоронах мужа. На погребении присутствовали только близкие. Похороны организовал брат певицы.