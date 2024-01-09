«Не вилла, а мечта»: Бородина намекнула на покупку недвижимости за границей

40-летняя телеведущая Ксения Бородина планирует купить элитную виллу в Таиланде. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Ксения Бородина часто прилетает в Таиланд. По словам знаменитости, она с детства знакома с этим местом: родители неоднократно привозили ее на Пхукет. Ксения не скрывает, что она в восторге от местных красот и сервиса. Вот почему в 2024 году телеведущая задумалась о покупке жилья. Как выяснилось, Бородина уже присмотрела себе элитную виллу.

По словам Ксении, она нашла просторный дом с модным дизайном. Особенно ее впечатлил вид из спальни на террасу. «Не вилла, а мечта. Вы не поверите, это все продается», — высказалась Бородина.

Напомним, что телеведущая имеет недвижимость в Дубае. По словам знаменитости, покупка квартиры за границей — выгодное вложение денежных средств.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина прижалась к плечу неженатого Керема Бюрсина. Подробности смотрите в этой статье.