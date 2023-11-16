НАШ ШОУБИЗ
23:00, 16 ноября 2023
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Не в ближайшее время: известно, когда Леонтьев даст новые концерты

Не в ближайшее время: известно, когда Леонтьев даст новые концерты

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Валерий Леонтьев может дать новые концерты не раньше 2024 года. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев.

С чем связано такое решение, он рассказал сайту News.ru.

По словам Чигирева, выступлений в ближайшее время не будет – пока артист «не намерен» давать концерты, рассказал представитель.

«Может быть, в следующем году, в юбилейный год», - сообщил Чигирев.

При этом от корпоративов певец не отказывается, но если будут «интересные предложения».

Напомним, в марте 2024 года Леонтьеву исполнится 75 лет. Артист пропал со сцены, начиная с 2022 года. Он отправился в США – в Майами у артиста есть дом.

Ранее сообщалось о тяжелой болезни Леонтьева, из-за которой он был вынужден взять паузу.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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