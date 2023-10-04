«Не умирай»: дочь Анастасии Заворотнюк заговорила о тяжелобольной матери

Модель Анна Заворотнюк, как и другие члены семьи, предпочитает не говорить о том, что происходит с ее знаменитой мамой. Несколько лез назад у актрисы обнаружили рак головного мозга, и все это время она пытается бороться с опасным заболеванием. О том, как проходит лечение, практически ничего неизвестно. Единственное, чем делится дочь звезды «Моей прекрасной няни», - как ей удается справляться в тяжелый период.

Анна уже признавалась, что начала работать с психологом, так как ей было слишком сложно, когда мама заболела. Но также большую роль сыграла поддержка близких. Так, бабушка Заворотнюк дала ей дельный совет, который помогает ей до сих пор.

«Моя дорогая бабушка всегда говорит золотую фразу: «Не умирай, пока живешь». Очень мотивирует», - поделилась модель.

Кроме того, Заворотнюк-младшая отреагировала на сообщение поклонницы, которая спросила о здоровье актрисы. Анна поблагодарила пользователя социальной сети за заботу, но все-таки рассказывать о подробностях состояния матери не стала.

Напомним, что на сегодняшний день известно, что Анастасия Заворотнюк находится дома под наблюдением медицинского персонала.

Ранее дочь Заворотнюк показала изможденную мать после болезни.

Источник: личный блог Анны Заворотнюк в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)