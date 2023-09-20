Не теряет времени зря: оставленная внучкой Долина привела в дом толпу мужчин

После переезда внучки и дочери в жизни Ларисы Долиной началась новая глава. Об этом сообщает Пятый канал.

До недавнего времени певица жила в одной квартире с внучкой и дочерью. Однако летом 2023 года родственники разъехались. Долиной было тяжело принять произошедшее: за долгие годы она привыкла, что ее дом всегда полон людей. Несмотря на это, журналист Денис Сорокин убежден: ситуация пойдет на пользу артистке.

Сотрудник СМИ отметил, что после отъезда родственников Долина сможет наладить личную жизнь. По мнению Дениса, раньше знаменитость не могла пригласить в дом ухажера. Зато теперь она стала «завидной невестой», попасть в гости к которой мечтает «каждый мужчина».

«Сейчас она одна. Может быть, кого-то и приведет. Может быть, будет у нее счастье. Лариса Александровна прекрасно выглядит, завидная невеста», — высказался Сорокин.

Пока знаменитость не наладила личную жизнь, она все свободное время уделяет работе. Долина записывает новые песни, гастролирует и обучает начинающих артистов.

Ранее мы писали, как выглядит 68-летняя Долина без макияжа и фильтров. Подробности смотрите в этой статье.