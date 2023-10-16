НАШ ШОУБИЗ
22:00, 16 октября 2023
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Не Тарзан: Наташа Королева показала мужчину, воспитавшего ее сына

Не Тарзан: Наташа Королева показала мужчину, воспитавшего ее сына

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярная певица Наташа Королева поделилась с поклонниками снимком загадочного мужчины в костюме и вызвала в Сети слухи о разводе с Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артистка призналась, что воспитать сына Архипа ей помог вовсе не супруг.

Королева неоднократно опровергала слухи о разладе в семье и возможном расставании с Тарзаном, однако заинтриговала пользователей Сети. В результате певицу заподозрили в новом романе.

«Лучший!» - подписала фотографию певица, не пояснив, кто запечатлен на снимке.

Позже выяснилось, что Королева говорила о психологе, с которым работает уже много лет. Артистка призналась, что специалист помог ей в воспитании сына Архипа, а также дал много полезных советов о том, как сохранить мир в семье, сообщает портал «Киноафиша».

Ранее мы писали, что сын Наташи Королевой уже несколько лет состоит в отношениях с Мелиссой Волынкиной. Известно, что в прошлом девушка увлекалась танцами на пилоне. Однако Королева настояла на смене ее деятельности. Теперь Волынкина занимается гримом и изредка появляется на подиумах.

Не Тарзан: Наташа Королева показала мужчину, воспитавшего ее сына

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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