«Не суй свой нос»: брат Бориса Моисеева раскрыл причину, по которой отказался от наследства певца

Брат Моисееева Толкач отказался от наследства певца после звонка с угрозами, об этом сообщает mk.ru.

Маркс Толкач, родной брат Бориса Моисеева, после смерти артиста рассказывал журналистам о том, что намерен подать в суд на директора певца Сергея Гороха, которому досталось все имущество исполнителя. Однако спустя какое-то время Толкач отказался от этой затеи. По его словам, он испугался звонка с угрозами, поступившего на его телефон.

«После смерти Бориса мне позвонили из Москвы и сказали: "Мы твои друзья и друзья Бориса". Фамилию и имя не называли. "Ты хочешь жить?" — спросили у меня на том конце провода. "Да", — сказал я. "Тогда не суй свой нос сюда, в Москву" — ответили на том конце провода», — вспомнил Толкач.

Мужчина признался, что не заявлял о своих правах на наследство брата. Он также рассказал, что вся процедура отняла бы у него слишком много денег и сил.

«Мне — 83 года. Если мне ехать в Москву и воевать за наследство брата, мне надо было оформлять кучу документов, медицинскую страховку», — рассказал он.

Толкач добавил, что он не знал о многомиллионном наследстве своего знаменитого брата. При этом ему не досталось ничего, кроме фотографий Моисеева.

Ранее мы писали о том, что наследство Николая Караченцова захотели распродать.