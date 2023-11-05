«Не судите строго»: Виктория Боня бесплатно показала новое лицо

Виктория Боня наконец-то показала подписчикам результат подтяжки лица, причем абсолютно бесплатно. Девушка выложила в микроблог видео, как ей делают макияж.

Блогерша призналась, что будет показывать себя постепенно и пока она не готова представлять публике что-то большее, чем половину лица.

«Не судите строго, что пока нет смелости показать себя полностью, но я стараюсь, так как все это очень волнительно», – подчеркнула звезда.