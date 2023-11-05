«Не судите строго»: Виктория Боня бесплатно показала новое лицо
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Виктория Боня наконец-то показала подписчикам результат подтяжки лица, причем абсолютно бесплатно. Девушка выложила в микроблог видео, как ей делают макияж.
Блогерша призналась, что будет показывать себя постепенно и пока она не готова представлять публике что-то большее, чем половину лица.
«Не судите строго, что пока нет смелости показать себя полностью, но я стараюсь, так как все это очень волнительно», – подчеркнула звезда.
Боня отмечает, что ей уже спокойнее снимать себя на камеру, несмотря на то, что отек после пластики еще не спал и будет держаться от месяца до трех. Однако на данный момент можно оценить предварительный результат.
Только вот визажист Виктории добавил, что девушке пора полностью показывать новое лицо, поскольку теперь за него уже никто не заплатит.
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