«Не стоит лицемерить»: Люсе Чеботиной пришлось отбиваться от зоозащитников

Люся Чеботина попала под шквал критики зоозащитников из-за шубы из рыси, об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

20 ноября певица похвасталась перед подписчиками новым образом - на фото Люся Чеботина позировала в белой шубе, черном топе и кожаных брюках. Под снимком она написала, что шуба сделана из настоящей рыси.

В комментариях тут же начали критиковать певицу за неэкологичный выбор одежды: «Люся забыла добавить "из убитой рыси"», «Печально, что такие популярные люди выбирают не продвижение гуманного отношения к животным, а шубу из натурального меха», «Люся, удалите пост и не позорьтесь!».

Впрочем, Чеботина начала спорить с подписчиками в комментариях, заявляя, что не видит ничего криминального в производстве одежды из меха животных. Свое высказывание она подкрепила аргументом о том, что многие ее подписчики едят мясо. Впрочем, о том, какая связь между сельскохозяйственными животными и убийством диких хищных животных, певица так и не объяснила.

«Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожная обувь и сумки. Вы ездите на шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», - заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак привлекла к себе внимание нарядом за 1,5 миллиона рублей.