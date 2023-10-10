Жена Славы Комиссаренко бросила его и улетела в США после интим-скандала

Молодая жена комика Славы Комиссаренко Юлия уехала в США после громкого скандала. Теперь новоиспеченные супруги живут в разных странах, но девушка говорит, что это пошло только на пользу.

Напомним, что несколько недель назад Комиссаренко объявил о своей свадьбе с красавицей. Вскоре после торжества всплыла информация о не очень приличном прошлом жены звезды. В Сети были опубликованы ее пикантные снимки, а знающие люди говорили, что она работала вебкам-моделью. Появились слухи, что девушка могла оказывать интимные услуги за деньги.

Юморист высказался по поводу этой ситуации и заявил, что его обманули. Он не заступился за жену и всем видом показал, что разочарован в ней. Пока официального заявления о разводе не было, но поклонники уверены, что пара больше не вместе.

Пока Слава на гастролях по Европе, его супруга переехала в США. Она публикует фотографии и признается, что чувствует себя хорошо. В ее личном микроблоге есть фото среди пальм, на вечеринках, яхтах и с пляжа.

«Как здорово все-таки быть физически и ментально здоровой», – цитирует Юлию Экспресс газета.

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