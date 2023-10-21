Не сразу узнали: Юлия Пересильд показала лицо без макияжа
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Юлия Пересильд продемонстрировала поклонникам свою натуральную красоту. Актриса позировала без макияжа и в пижаме в домашней обстановке.
Пользователи Сети оценили внешность знаменитости, а многие удивились, ведь даже в космос звезда фильма «Вызов» отправилась с косметичкой. Но в этот раз Юлия решила не перегружать лицо. Она была в шелковой пижаме синего цвета и выглядела расслабленной.
Напомним, что согласно опросу ВЦИОМ, Пересильд стала лучшей актрисой года. Артистка набрала 11% голосов респондентов. Светлана Ходченкова набрала 5%, Екатерина Гусева и Елизавета Боярская — по 4%.
Ранее мы писали о том, как на самом деле выглядит лицо 55-летней Валерии. На новых фотографиях фанаты заметили на лице знаменитости морщины и прыщи.
Источник: Леди Mail.ru