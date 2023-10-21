Не сразу узнали: Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

Юлия Пересильд продемонстрировала поклонникам свою натуральную красоту. Актриса позировала без макияжа и в пижаме в домашней обстановке.

Пользователи Сети оценили внешность знаменитости, а многие удивились, ведь даже в космос звезда фильма «Вызов» отправилась с косметичкой. Но в этот раз Юлия решила не перегружать лицо. Она была в шелковой пижаме синего цвета и выглядела расслабленной.