Не сразу узнали: Высоцкая почернела после сообщения о разводе

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала без макияжа. Жена режиссера Андрея Кончаловского в свои 50 лет не стесняется быть откровенной с публикой.

Звезда поделилась черно-белым снимком, на котором предстала с мрачным лицом. Но мрачными были только оттенки на фото, сама Юлия выглядела прекрасно. Про это ей написали поклонники.

«Ну здравствуй, мир!» – подписала публикацию артистка.

Несмотря на постоянные слухи о разводе с мужем, Высоцкая старается реагировать на все с улыбкой. Она показала, как с утра отправилась на пробежку по красивым местам. Фанаты сделали вывод, что звезда отдыхает на море. Поддерживает ли ее в спорте муж – неизвестно.

Ранее мы писали о том, как Высоцкая сделала неожиданное заявление о 86-летнем муже и поцелуях.