НАШ ШОУБИЗ
05:00, 17 августа 2023
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Не сразу узнали: Высоцкая почернела после сообщения о разводе

Не сразу узнали: Высоцкая почернела после сообщения о разводе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала без макияжа. Жена режиссера Андрея Кончаловского в свои 50 лет не стесняется быть откровенной с публикой.

Звезда поделилась черно-белым снимком, на котором предстала с мрачным лицом. Но мрачными были только оттенки на фото, сама Юлия выглядела прекрасно. Про это ей написали поклонники.

«Ну здравствуй, мир!» – подписала публикацию артистка.

Несмотря на постоянные слухи о разводе с мужем, Высоцкая старается реагировать на все с улыбкой. Она показала, как с утра отправилась на пробежку по красивым местам. Фанаты сделали вывод, что звезда отдыхает на море. Поддерживает ли ее в спорте муж – неизвестно.

Ранее мы писали о том, как Высоцкая сделала неожиданное заявление о 86-летнем муже и поцелуях.

Не сразу узнали: Высоцкая почернела после сообщения о разводе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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