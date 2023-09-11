Не собирается возвращаться: Кристина Орбакайте раскрыла свое местоположение и подверглась критике

Певица Кристина Орбакайте после путешествия вернулась в США. Она показала, как проводит время с родными в американском боулинге. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Напомним, что артистка уехала в Штаты в апреле. Поклонники предполагали, что Кристина вместе со своей семьей вернется после отдыха на родину, но она не спешила прилетать обратно. Позже Орбакайте снова отправилась путешествовать, но вернулась в США. Многие полагают, что она определилась с тем, гражданской какой страны она теперь является, и раскритиковали звезду.

Блондинка опубликовала в соцсетях кадры, на которых весело проводит время с 11-летней дочерью Клавдией. Они играли в боулинг и смотрели трансляцию финала US Open с участием Даниила Медведева.

В последний раз певица давала концерт в Израиле, это было в середине августа. СМИ пишут, что концертов в России в ее графике нет. Орбакайте также играет в театре, но туда тоже не планирует возвращаться из-за отъезда ее партнера Кирилла Сафонова. Он еще весной улетел в Израиль.

Ранее мы писали о том, что появились подробности задержания мужа Орбакайте в США.