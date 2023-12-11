«Не сложилось»: госпитализированная в Минске Кудрявцева осталась без работы

Юрист Катя Гордон заменила госпитализированную Леру Кудрявцеву на «Песне года». Об этом сообщает издание The Voice.

В начале декабря стало известно о госпитализации Кудрявцевой в Минске. Прилетев в Белоруссию, телеведущая почувствовала недомогание. Местные врачи приняли решение о ее госпитализации из-за выявленной пневмонии. Спустя время Лера вышла на связь и сообщила о своем самочувствии.

В первую очередь, Кудрявцева попросила сотрудников СМИ «не нагнетать». Знаменитость отметила, что ее состояние стабилизировали: она находится «под контролем» и принимает все необходимые лекарства.

«Все нормально, я под контролем, меня подкапывают. Надо отдыхать, не стрессовать», — высказалась телеведущая.

Напомним, что Лера прилетела в Минск ради концерта «Песня года». Однако из-за ее госпитализации мероприятие провела Катя Гордон. По словам Кудрявцевой, Гордон — «прекрасная подруга», которая выручила ее в непростой ситуации.

«Что значит иметь прекрасную подругу, с которой мы должны были спеть в Минске песню «Дамы за 30», но не сложилось. Катя вместо меня ведет концерт», — сообщила Лера.

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