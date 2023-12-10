«Не рано ли?»: 14-летнюю дочку Юлии Пересильд осудили за откровенные кадры

14-летняя дочка Юлии Пересильд прославилась благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После выхода ленты на экраны зрители стали тщательно следить за девочкой в различных соцсетях.

И вот недавно звездная наследница выложила в микроблог фотографии с отдыха. Анна позировала перед камерой в черном открытом купальнике, чем вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

Так, некоторые стали осуждать юную актрису за слишком откровенные кадры, в то время как другие выступили в защиту экранной Айгуль.

«Не рано ли девочка созрела?», «Ну действительно, девочка на отдыхе и в купальнике. Должна была пуховик нацепить», «На пляже это уместно, а в интернете – нет», «Сейчас рожают в 14. Ничего такого нет, красивая фигура» – комментируют пользователи Сети.

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