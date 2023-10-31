Не прошло и года: родившая второго ребенка Ковальчук заговорила о пополнении в семье

40-летняя певица Юлия Ковальчук впервые вышла в свет с мужем после родов. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях в Москве состоялась премия. Певица Юлия Ковальчук получила статуэтку как «Самая стильная мама».

Примечательно, что артистка впервые вышла в свет после вторых родов. Ковальчук появилась перед публикой в ярко-красном костюме с золотой цепочкой на шее. Юлия дополнила образ нюдовым макияжем и легкой укладкой. К слову, на премию певица пришла в компании мужа.

После награждения вновь ставшая мамой Ковальчук пообщалась с журналистами и рассказала о своем восстановлении. «Я быстро пришла в форму. У кого больше одного ребенка, быстро в нее приходят. Рожайте побольше», — высказалась знаменитость.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала об интимной жизни после беременности. Подробности смотрите в этой статье.