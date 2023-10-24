«Не пожалела»: Долина отказалась извиняться за скандальное заявление в адрес Шатунова

Певица Лариса Долина после участия в концерте, посвященного солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову, сделала весьма скандальное заявление, которое многие восприняли даже за осквернение памяти артиста. Она призналась, что никогда не считала покойного вокалиста легендой и не понимала феномена его популярности. Забирать свои слова назад после критики исполнительница отказалась и выступила с новыми откровениями.

Долина, на которую за последние дни вылилось немало негатива, не смогла промолчать и ответила на все оскорбления на странице в социальной сети. Она отметила, что извиняться ни за что не собирается, так как сказала правду. По ее мнению, Шатунов действительно никогда не представлял из себя ничего выдающегося.

«Люди мою искренность транслируют как высокомерие и озлобленность. Как же это все несправедливо и нечестно. Да, я говорю правду. Всегда. За это всю свою жизнь страдаю. Но никогда еще не пожалела об этом», - отметила Лариса Александровна.

К слову, Долина до последнего не хотела принимать участия в концерте, но согласилась только в качестве эксперимента.

Ранее стало известно, что вдова Юрия Шатунова появилась на шоу не одна, а с мужчиной модельной внешности.

Источник: Telegram-канал Ларисы Долиной.