Не отпускал на съемки и держал в массовке: кого ненавидел Марк Захаров в «Ленкоме»

Режиссера Марка Захарова многие артисты, когда-то работавшие с ним, вспоминают только добрыми словами. Они отмечают тот профессионализм, с которым постановщик всегда подходил к спектаклям в театре «Ленком». Однако есть и те, кто так и не смог найти общий язык с метром, как бы не пытался. Среди таких звезд Ирина Алферова.

Актриса вспоминала, как ей было тяжело работать вместе с Захаровым. Тогда она была еще молодая, но при этом подавала большие надежды. О ее таланте многие говорили лишь в позитивном ключе, и она получала хорошие отзывы о своей игре в кинематографе. Однако эти «трофеи» ничего не значили для режиссера «Ленкома». Он считал, что Алферова зазнавалась и «чувствовала себя звездой», не являясь ею.

Чтобы спустить артистку на землю, Марк Анатольевич держал ее только в массовке, давал роли без слов и запрещал пропускать спектакли из-за съемок в кино. «Как-то меня Захаров не очень любил, если честно. Он, думаю, и сам не знал, почему», - признавалась Алферова.

Актриса долго терпела такое отношение Захарова к себе. Даже старалась не замечать, насколько он благосклонен к ее мужу Александру Абдулову. Однако в итоге она не выдержала и ушла из «Ленкома». После этого с постановщиком она не пересекалась.

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