Певица Алла Пугачева вновь переезжает. По последним данным, она собирается обосноваться с семьей в Лондоне. Обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен объяснил, что там ждет певицу и ее детей.

Журналист отмечает, что Лондон — столица «наворованных капиталов» и «дурных денег». Туда, говорит он, тянет коррупционеров всех стран.

«Туда и тянет Примадонну, закончившую трясти золотое дерево корпоративов и телеэфиров. Там она решила зарыть свои пять золотых. Ну что ж. Ямка вырыта, поле чудес культивировано и ждёт её вложений», — говорит он.

Причиной переезда Примадонны названо образование детей. По словам Фиссена, британское образование частное и считается, что оно не может предоставлять услуги ненадлежащего качества.

Все богатые люди Англии мечтают отправить детей в элитарную школу, которая является для них образом жизни, клубом. Примадонна, говорит он, пытается пробраться туда «через пожертвования и оплату завышенной цены услуг британского частного образования».

При этом певица, по словам обозревателя, ничего не знает об элитарном клубе Лондона, который к выходцам из других стран может относиться как к «колонии».

«Мы видели, как британские стряпчие по велению своих лордов «опускают» и обирают заезжих любителей пожить красиво в фешенебельных кварталах Лондона. Тому свидетелем Фридман, бежавший из этого элизиума в одной пижаме. Вторую не разрешили взять», — добавил журналист.

Он заключил: Пугачева везет детей, «полученных магическим образом», в «пепелище», сама не осознавая того, что делает.

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