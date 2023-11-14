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15:30, 14 ноября 2023
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«Не нравился как мужчина»: Собчак рассказала об отношениях с Тимати и объяснила, почему они не общаются

«Не нравился как мужчина»: Собчак рассказала об отношениях с Тимати и объяснила, почему они не общаются

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Собчак рассказала правду об отношениях с рэпером Тимати и объяснила, почему они много лет не общаются.

По ее словам, никакого романа не было – это слухи.

«Мне никогда он не нравился как мужчина, у нас не было романа», - призналась ведущая.

Видео, после которого распространились сообщения об их отношениях, Собчак назвала постановкой – его сделали на съемочной площадке и хотели посмеяться.

При этом журналистка подтвердила, что не общается с рэпером. Причина оказалась банальной – обида со стороны Тимати.

«Он на меня за что-то обиделся. Но я не пыталась узнать, на что именно», - сказала Собчак. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Ранее светская львица прокомментировала драку режиссера Константина Богомолова и тогда еще мужа Максима Виторгана. Напомним, мужчины сцепились в кафе в 2019 году.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Ксения Собчак
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#отношения
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