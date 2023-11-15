«Не можешь что ли?»: Бузову затравили на тему беременности

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна более 10 лет состоит в браке с бизнесменом Константином. У пары нет детей, и эта тема серьезно беспокоит подписчиков Анны.

Одна из фанаток недоумевает, почему сестра Ольги до сих пор не родила ребенка.

«Не можешь что ли?», — язвительно написала подписчица Анны под одним из ее постов в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова не выдержала и показала всем данный комментарий. Анна решила показать профиль подписчицы, оставившей колкое замечание. Ей оказалась женщина в декрете, которая называет себя милой мамочкой.

Анна попросила подписчиков не вмешиваться в этот вопрос и оставить ее уже в покое. Она добавила, что это слишком личная тема.

Напомним, ранее Бузова рассказала правду о связи с Дмитрием Нагиевым.