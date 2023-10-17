«Не могла по улицам ходить»: из-за чего дочь Папанова стыдилась отца

Советский актер Анатолий Папанов был любимцем миллионов зрителей. Картины с его участием пересматривают до сих пор, и для многих он является настоящим кумиром. Вот только родная дочь Елена его стыдилась. А все из-за одного случая, который она не забыла до сих пор, несмотря на то, что прошло уже много лет.

Наследница артиста призналась, что ее неприятные воспоминания связаны с 1968 годом, когда на больших экранах вышел фильм «Бриллиантовая рука». На тот момент Елене было всего 14 лет. Она очень хотела посмотреть киноленту, ведь отец не позволял ей появляться на съемках, поэтому отправилась в кинотеатр. Однако, какого было ее удивление, когда она увидела в одном из эпизодов, как ее папа плывет под водой, и в этот момент у него слетают плавки.

«Меня этот эпизод очень сильно смутил. Я еще долго не могла спокойно по улицам ходить, было так стыдно», - поделилась Папанова.

Уже потом Елена узнала, что отец погружался на съемках в воду, которая была не теплее чем 10 градусов. Но это актера не особо смущало, так как он часто закалялся.

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Источник: программа «Сегодня вечером».