«Не хотела афишировать»: гитарист Левшин рассказал о способности Пугачевой, которую она скрывает

Гитарист Александр Левшин, проработавший с певицей Аллой Пугачевой 30 лет, рассказал о никому не известном таланте артистки. По его словам, она увлекалась рисованием, но не афишировала это и не делала выставки картин.

Комментарий Левшина приводит сайт aif.ru.

«Алла хорошо рисует… Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки… Алла этот свой талант не хотела афишировать», - сказал гитарист изданию.

По его словам, Примадонна сама нарисовала картинку «Гулливер» на обложке пластинки. Кроме этого, у певицы было «много хороших рисунков и картин».

Ранее сообщалось, что певица жаловалась на здоровье во время шопинга на Кипре. Пугачеву сопровождали помощница и водитель. Свидетель разговора Примадонны с продавцом услышал, что она говорила про отеки ног - певица даже вынуждена покупать обувь на размер больше.