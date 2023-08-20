НАШ ШОУБИЗ
03:00, 20 августа 2023
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Не хочет есть: Дана Борисова раскрыла диагноз матери, которая весит меньше 50 килограммов

Не хочет есть: Дана Борисова раскрыла диагноз матери, которая весит меньше 50 килограммов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова рассказала об истощении матери, которая слишком увлеклась диетами. По словам блондинки, ее родительница весит уже меньше 50 килограммов и отказывается есть.

Знаменитость поделилась своей болью в соцсетях.

«Тела и мышц практически не осталось. Ситуация катастрофично вышла из-под контроля. Мама весит меньше 50 кг и не может заставить себя есть», — написала Борисова.

Борисова рассказала, что осенью мама решила пройти программу избавления от расстройства пищевого поведения. Тогда она похудела на 12 кг и была очень довольна собой. Но в какой-то момент у женщины начались проблемы. В мае она хотела вернуть в рацион углеводы, но наладить питание так и не смогла.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:The Voice
Теги:
#здоровье
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#болезнь
Редакция

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