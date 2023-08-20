Не хочет есть: Дана Борисова раскрыла диагноз матери, которая весит меньше 50 килограммов

Телеведущая Дана Борисова рассказала об истощении матери, которая слишком увлеклась диетами. По словам блондинки, ее родительница весит уже меньше 50 килограммов и отказывается есть.

Знаменитость поделилась своей болью в соцсетях.

«Тела и мышц практически не осталось. Ситуация катастрофично вышла из-под контроля. Мама весит меньше 50 кг и не может заставить себя есть», — написала Борисова.

Борисова рассказала, что осенью мама решила пройти программу избавления от расстройства пищевого поведения. Тогда она похудела на 12 кг и была очень довольна собой. Но в какой-то момент у женщины начались проблемы. В мае она хотела вернуть в рацион углеводы, но наладить питание так и не смогла.