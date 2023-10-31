«Не изменяю»: молодую жену Петросяна подняли на смех

Юморист Евгений Петросян счастлив в браке с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Она активно ведет соцсети и делится фотографиями со своими образами. Некоторые из них удивляют публику, а недавнее заявление рассмешило народ.

Так, с наступлением осени Татьяна достала свой любимый головной убор «чепчик». Она и сама его так называет. Поклонники засыпали девушку вопросами и комментариями о том, как нелепо выглядит этот предмет гардероба. Но Брухуновой все равно на мнение публики. Она покупает разнообразные модели и хвастается ими.

В одном из последних постов девушка призналась, что обожает чепчики.

«Не изменяю», – заявила жена Петросяна, намекнув на любовь к необычным головным уборами.

Некоторые подписчики не разделили мнение знаменитости и посмеялись над ней, но многие отметили, что аксессуар выглядит модно, так еще и очень теплый.

Ранее мы писали о том, куда пропала звезда «Аншлага» Елена Степаненко. Правда ли, что во всем виноват Петросян.

Источник: издание «ДНИ.РУ».