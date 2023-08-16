19:00, 16 августа 2023
1 мин.
Не изменяет своим вкусам: кто стал новым избранником Бабкиной после ухода Гора
© Из профиля Instagram* Бабкиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Личная жизнь 73-летней Надежды Бабкиной всегда интересовала публику. Поговаривают, певица рассталась с Евгением Гором. Как выяснилось, подобным сообщениям нашлось подтверждение.
Александр Васильев заявил, что у артистки роман с пиар-директором Сергеем Рябовым. В далеком прошлом мужчина занимался фигурным катанием, вот почему его внешние данные никого не оставили равнодушным.
«У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень красивый мужчина», — высказался модный эксперт.
Пользователи Сети отметили, что Бабкина не изменила своим вкусам и вновь выбрала избранника моложе себя.
Источник фото:Из профиля Instagram* Бабкиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:Экспресс газета
Автор:Мария БеловаТеги: