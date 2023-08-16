НАШ ШОУБИЗ
19:00, 16 августа 2023
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Не изменяет своим вкусам: кто стал новым избранником Бабкиной после ухода Гора

Не изменяет своим вкусам: кто стал новым избранником Бабкиной после ухода Гора

© Из профиля Instagram* Бабкиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Личная жизнь 73-летней Надежды Бабкиной всегда интересовала публику. Поговаривают, певица рассталась с Евгением Гором. Как выяснилось, подобным сообщениям нашлось подтверждение.

Александр Васильев заявил, что у артистки роман с пиар-директором Сергеем Рябовым. В далеком прошлом мужчина занимался фигурным катанием, вот почему его внешние данные никого не оставили равнодушным.

«У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень красивый мужчина», — высказался модный эксперт.

Пользователи Сети отметили, что Бабкина не изменила своим вкусам и вновь выбрала избранника моложе себя.

Источник фото:Из профиля Instagram* Бабкиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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Редакция

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