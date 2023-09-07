НАШ ШОУБИЗ
10:00, 07 сентября 2023
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Не Галкин*: найден биологический отец двойняшек Пугачевой

Не Галкин*: найден биологический отец двойняшек Пугачевой

© Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

У двойняшек певицы Аллы Пугачевой найден отец, готовый сдать ДНК-тест. Об этом сообщает издание kp.ru.

Существует вероятность, что предполагаемым отцом Лизы и Гарри стал Сергей Савин. В далеком прошлом композитор принимал участие в «Факторе А», на котором он познакомился с Пугачевой. По словам Савина, артистка уделяла ему особое внимание и даже хотела ради него отметить свадьбу с юмористом. После этого распространились слухи о том, что именно Сергей является отцом двойняшек. Узнав об этом, композитор заявил о готовности сдать ДНК-тест.

«Если слухи будут множится, готов сдать ДНК-тест», — резюмировал Савин.

Ранее стало известно, что скрывает Пугачева о браке с юмористом. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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