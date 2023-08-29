«Измождена»: посеревшая Высоцкая призналась в проблемах со здоровьем

Актриса Юлия Высоцкая уже продолжительное время заставляет фанатов волноваться за ее здоровье. Дело в том, что она начала придерживаться интервального голодания, из-за которого сильно истощала. Теперь же появился еще один «тревожный звоночек». Знаменитость перестала не только есть, но и спать.

В отличие от отказа от еды, ночной отдых Высоцкая отменила не сама. Как она призналась своим подписчикам, на самом деле вот уже несколько дней ее мучает бессонница, и с ней практически невозможно бороться. Юлии приходится мучиться все темное время суток, а днем выживать за счет кофе.

Все это сильно сказалось на внешнем виде артистки. Она появилась перед фанатами сильно уставшая, исхудавшая, а из-за черно-белого фильтра еще и посеревшая. Некоторые из пользователей честно признались – Высоцкая их пугает.

«Руки совсем костлявые, на черно-белом еще более пугающе...», «Как-то измождена, бедная», «Приближается самое большое полнолуние, вот и не спим все, кому за 40», - написали комментаторы в Сети.

Ранее Ксению Собчак заподозрили в сделанной пластической операции после нового фото, на котором телеведущая продемонстрировала пышную грудь.