«Не будет, как прежде»: Ольга Бузова скоро впервые станет матерью

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже довольно давно пытается наладить личную жизнь. В беседе с журналистами она не раз признавалась, что мечтает о семье, любящем муже и детях, вот только все ее попытки оборачиваются крахом. Впрочем, страдать артистке осталось совсем недолго, ведь совсем скоро у нее будет муж и долгожданный малыш.

По мнению астролога Алины Кузьмийчук, уже скоро все в жизни Бузовой кардинальным образом изменится, а именно в 2024 году после ее дня рождения. Именно после 20 января в прогнозе Ольги встречается в доме брака прекрасное расположение планет. А это значит, что она встретит свою судьбу. Причем это будет не просто мужчина, с которым у нее закрутится роман, а достойный кандидат в мужья. Эксперт считает, что он даже станет отцом ребенка ведущей.

«Это — Солнце и Плутон, которые фундаментально меняют ее личную жизнь. Больше она не будет, как прежде. Мы увидим совершенно другой сценарий», - поделилась астролог.

Также Кузьмийчук отметила, почему Ольге не удается пока наладить личную жизнь. Несмотря на то, что она пытается убедить всех, что хочет семью, на самом деле на первом месте у нее стоит финансовое благополучие. Бузова притягивает к себе плохих мужчин, и в какой-то степени ей это даже нравится.

Ранее стало известно, что ради новой роли Ольга Бузова сильно располнела.

Источник: Пятый канал.