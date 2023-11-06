Не бросила в беде: найденная в Уфе Орбакайте спасла мужа от зависимости

Похожая на певицу Кристину Орбакайте россиянка вызвала переполох в Уфе. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

Впервые Райма Гафарова услышала о своем сходстве с артисткой, когда ей было 19 лет. Тогда женщина жила в деревне, и приезжий парень из Москвы перепутал ее с Орбакайте. После этого она переехала в город, в котором теперь не может насладиться спокойной жизнью: «Там проходу не было: автографы просят, сигналят, бибикают».

Как выяснилось, не только окружающие путают Райму с Кристиной. Родственники женщины нередко ей звонят и говорят, что смотрят ее выступление по ТВ.

Также Райма поделилась с публикой семейной трагедией. По словам женщины, несколько лет назад она развелась с супругом, который страдал игроманией. При этом она не смогла его бросить в беде и помогла избавиться от недуга.

«Я обратилась к психотерапевту через Интернет. Не хотела с ним разводиться, так как он хороший человек, но настал момент, когда он остался один со своей проблемой», — сообщила Гафарова.

Ранее стало известно, чем закончилось судебное дело Орбакайте.