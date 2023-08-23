Не без поддержки жены: Роман Костомаров вышел на лед после ампутации стоп

Долгое время вся страна переживала за здоровье знаменитого фигуриста Романа Костомарова. После его выздоровления поклонники спортсмена с восторгом наблюдали за процессом восстановления.

И вот спустя полтора месяца после выписки из больницы Костомаров смог вернуться на лед. На каток спортсмен вышел не один – в такой ответственный момент его поддержала жена Оксана Домнина. Только вот пока Роман Костомаров появился на льду в кроссовках, но будем надеяться, что в следующий раз их заменят коньки.

Произошло знаковое событие во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

В начале 2023 года спортсмен попал в больницу с осложнениями после простуды и неожиданно для всех оказался на грани жизни и смерти. Роман Костомаров перенес несколько операций по ампутации и протезированию конечностей и начал проходить реабилитацию.

После выписки из больницы он сразу стал тренироваться: в его соцсетях частенько появляются новые видео, где видно, как спортсмен в протезах занимается в зале.

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