Названо имя певицы, способной сместить Аллу Пугачеву с российской сцены

Музыкальный критик Бабичев заявил, что Лолита могла бы заменить Пугачеву, об этом он рассказал порталу News.ru.

По словам Евгения Бабичева, если бы на сцене не блистала Алла Пугачева, ее место могла бы занять певица Лолита. По мнению музыкального критика, певица в совокупности всех своих качеств является номером один.

«Если мы берем в целом, не по вокалу, не по репертуару, а в сумме оценивая личность, силу личности, авторитет, сказанные в интервью слова, если к ним прислушиваются, если артиста все уважают: коллеги и поклонники. Я бы назвал Лолиту», - рассказал он.

Бабичев добавил, что Лолита позже Пугачевой начала строить свою карьеру и ее становление как артистки произошло в 90-е.

«В 2023-м это уже сложившаяся личность, со своим видением происходящего, в том числе по поводу творчества, с сильной харизмой, даже где-то и мужской. Если бы сложились звезды, то Лолита была бы номер "один" среди женщин на эстраде», - объяснил он.

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