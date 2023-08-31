Названа причина ссоры Земфиры* и Литвиновой: замешана квартира за 60 млн

Певица Земфира*(Признана иноагентом на территории РФ) и актриса Рената Литвинова отписались друг от друга в социальных сетях, породив тем самым немало слухов о разладе в отношениях. Отечественные звезды уже много лет демонстрировали на публике крепкую дружбу и называли друг друга родственными душами. Однако между приятельницами что-то произошло, после чего они решили разорвать свою связь.

Ни Земфира*, ни Литвинова предпочитают не комментировать свой конфликт. Но поклонники и без подтверждений уверены, что все между ними далеко не гладко, ведь доказательств было уже немало. Первым «звоночком» было то, что актриса не посетила концерт своей подруги и даже не поддержала ее, хотя раньше всегда была на ее стороне. А после этого Рената даже не стала поздравлять вокалистку с днем рождения. Фанаты предполагают, что именно это и стало причиной срыва певицы на гастролях.

Сейчас артистки даже не подписаны друг на друга, а Литвинова улетела из Парижа на отдых к морю, откуда постоянно публикует фото в купальнике. Поклонники считают, что подруг могло рассорить только одно, а именно - квартира Земфиры*, которая оценивается в 60 миллионов рублей. В июне певица переписала ее на знаменитую приятельницу, и именно после этого стали возникать конфликты.

Ранее стало известно, что у певицы Славы пропал голос.

*(Признана иноагентом на территории РФ)