НАШ ШОУБИЗ
04:00, 02 ноября 2023
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Назвал поименно: кому из звезд следует опасаться расправы Разина

Назвал поименно: кому из звезд следует опасаться расправы Разина

© freepik

Находящийся в Нью-Йорке Андрей Разин сообщил, что смерть ищет Леру Кудрявцеву и Лолиту. Об этом информирует Telegram-канал Звездач.

Продюсер улетел в Нью-Йорк и там отметил Хэллоуин. Разин вышел на центральную улицу города в устрашающей маске. Воспользовавшись случаем, Андрей обратился к Лере Кудрявцевой и Лолите.

«Смерть ходит по Нью-Йорку и ищет Леру и Лолиту. Она ищет грешников», — высказался продюсер.

Напомним, что между Разиным и звездами шоу-бизнеса возник конфликт из-за концерта, посвященного Юрию Шатунову. Узнав о том, что многие артисты посетили мероприятие, продюсер предрек им смерть. Андрей считает, что все его враги «мрут как мухи» и «никогда не выживают».

Ранее Андрей Разин исключил трех артистов из списка «проклятых». Подробности смотрите в этой статье.

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