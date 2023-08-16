Назвал любимой: Пресняков показал, на кого променял Наталью Подольскую

Певец Владимир Пресняков показал поклонникам чувственный снимок с молодой красоткой.

Исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна» поздравил одну из юных коллег с днем рождения. На снимке он крепко обнимает прижавшуюся к нему кудрявую брюнетку.

«С днем рождения, любимая Лианочка! Будь счастлива и здорова. Улыбайся всегда! Обнимаю!» – подписал кадр артист.

СМИ пишут, что в последнее время некоторые стали сомневаться в прочности союза Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Но пара множество раз опровергала данные слухи.

Отмечается, что в отпуск супруги часто ездят раздельно. В свет выходят тоже не вместе. Напомним, что Подольская и Пресняков воспитывают двоих детей – Артемия и Ивана. Пара заявляла, что они мечтают о дочери.

Ранее мы писали о том, как Подольскую заметили с другим мужчиной.