Назло Пугачевой: Киркоров объявил о свадьбе с возлюбленной

Певец Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась премьера фильма «Теща». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Певец вышел в свет не один, а в компании Татьяны Тур. Продюсер весь вечер крепко держала Филиппа под руку и периодически бросала на него восхищенные взгляды. Поговаривают, именно Татьяна является новой возлюбленной артиста.

«Моя муза», — представил Филипп свою спутницу.

Кроме того, Тур призналась, что будет отмечать Новый год вместе с Киркоровым. Татьяна заявила, что в праздничную ночь она будет в роли Снегурочки, а Филипп — в роли «любимого мужчины».

В ответ на реплику спутницы Киркоров сообщил, что Татьяна — «бриллиант, все остальное — цацки».

Для выхода в свет знаменитости выбрали парные образы, отдав предпочтение белому цвету.

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