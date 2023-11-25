Натравил на него лошадь: этот актер набросился на Леонова перед публикой

Станислав Садальский зачастую становится главным героем звездных скандалов. Но даже после конфликтов с коллегами артист может легко рассказать об этом с юмором, чем иногда лишь усиливает негодование своих оппонентов.

Так, Евгений Леонов долгое время недолюбливал Садальского. Актер говорил, что Станислав Юрьевич проявил к нему крайнее неуважение во время съемок фильма «О бедном гусаре замолвите слово». В одной сцене Садальский сильно ударил Леонова. Об этом сообщает Киноафиша.

Для роли Станиславу Садальскому нужно было управлять конем. Изначально лошадь была послушной и покорной, однако актер решил «перевоспитать» животное и научил его кусаться.

Он подводил скакуна сзади к коллегам и направлял морду коня к определенным частям тела. В ответ на возмущенные крики актеров Садальский громко смеялся, чем делал ситуацию еще более комичной и непредсказуемой.

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