Наташа Королева сделала откровенное признание: единственного сына певицы воспитывал не Тарзан

Певица Наташа Королева испытала радость материнство лишь единожды. 21 год назад она родила от танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, сына Архипа. Еще с детства наследник был крайне привязан к матери, и поклонники умилялись, насколько они близки. Однако, как оказалось, в звездной семье были свои «скелеты в шкафу».

Недавно Королева сделала откровенное признание. Выяснилось, что в жизни Архипа большое значение сыграл совсем посторонний человек, а вовсе не его биологический отец. Множество знаний юноше дал некий Валерий, которого певица назвала наставником. Она заявила, что без него они с мужем точно бы не справились.

Наташа рассказала, что Валерий сильно помог Архипу. Он не только делал с ним уроки, но и участвовал в выборе ВУЗа.

«Это Валера, настоящий спаситель. Мы бы не справились без него, ведь наставник должен быть обязательно», - поделилась певица.

Отметим, что сейчас Архип уже взрослый мужчина, который готовится строить собственную семью. Долгое время он встречается с девушкой по имени Мелисса. И ходят слухи, что 21-летний наследник Королевой и Тарзана уже успел связать себя узами брака со своей избранницей.

Ранее Наташа Королева объяснила, почему предпочла уехать подальше от мужа.