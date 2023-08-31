Наталья Штурм восстановила девственность перед свадьбой с ювелиром Альбертом

Певица Наталья Штурм рассказала, что сделала интимную пластику, об этом она рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

57-летняя певица рассчитывает в скором времени выйти замуж за своего возлюбленного по имени Альберт. Мужчина по профессии ювелир, больше о нем ничего неизвестно. Свадьба должна была состояться еще в августе 2022 года, однако тогда Штурм влюбилась в ирландского музыканта Дерека Глисона. Впрочем, певица быстро вернулась к Альберту и даже сделала ему подарок.

Как рассказала Штурм, она легла под хирургический нож, чтобы восстановить девственность. Звезда 90-х вспоминает, что решение было спонтанным.

«Как это все произошло, не помню. И поэтому я перед свадьбой решила восстановить девственность. Да, сейчас я девственница. Мой мужчина обалдел», — объяснила она.

Знаменитость также сделала подтяжку височного лифтинга, липосакцию и перенос жировой прослойки из живота в ягодичную часть. Штурм призналась, что за рекламу пластической клиники в соцсетях ей сделали хорошую скидку. Без нее операции обошлись бы ей примерно в полмиллиона рублей.

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